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Епіфаній: Вірю, що тисячолітній ювілей Лаври відбудеться в захищеній від загроз російських імперських примар Україні

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Епіфаній: Вірю, що тисячолітній ювілей Лаври відбудеться в захищеній від загроз російських імперських примар Україні
Фото: Єгор Шуміхін

Митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній вірить, що тисячолітній ювілей Києво-Печерської лаври відбудеться у вільній, соборній, незалежній і захищеній від загроз російських імперських примар Україні.

"Нині, завдяки спільним зусиллям Української держави, президента, уряду, Верховної Ради та Української церкви, Лавра звільняється від кайданів "руского міра" та повертається до України, до своїх правдивих джерел. 975-ліття Лаври, яке ми урочисто відзначаємо, нагадує про наближення справді унікального ювілею, її тисячоліття", – сказав Епіфаній на урочистій державно-церковній церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври в суботу в Києві.

Він наголосив, що вірить: спільними зусиллями Україна зможе забезпечити гідне проведення ювілею.

"Відбудеться у мирній, соборній, незалежній Україні, вільній та міцно захищеній від загроз російських імперських примар", – додав він.

15 серпня, у свято Успіння Пресвятої Богородиці, Києво-Печерська лавра відзначає 975-річчя. У Києві відбулася урочиста державно-церковна церемонії з нагоди відзначення річниці.

#києво_печерська_лавра #975_річчя #епіфаній
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