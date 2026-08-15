Сибіга: З призначенням посла при ЮНЕСКО Україна прагне активно просувати українські ініціативи

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на важливості відстоювання і захисту української культурної спадщини; активним просуванням відповідних ініціатив та проєктів займатиметься новий представник України при ЮНЕСКО.

"Я вдячний ЮНЕСКО за принциповість: Херсонес нещодавно було внесено до списку ЮНЕСКО як культурну спадщину України. Ми будемо за неї боротися, ми зараз повинні її відстояти. Україна пройшла відповідні керуючі органи ЮНЕСКО. Ми призначаємо окремого посла при ЮНЕСКО, який буде відстоювати, боротися і ділитися нашим досвідом" – сказав він журналістам у суботу.

Очільник відомства підкреслив, що Україна здобуває унікальний досвід, захищаючі культурну спадщину, і це не лише про українську культурну спадщину – а про світову, оскільки "це надбання людства". За його словами, Україна буде ініціювати відповідні проєкти. У п’ятницю та суботу Сибіга розмовляв з гендиректором ЮНЕСКО про це, включно з темою повернення викрадених РФ культурних цінностей України.

"(…) я це питання порушив перед гендиректором, аби ми мали підтримку наших партнерів. І з призначенням посла ми також будемо активно просувати ці українські ініціативи, аби такі трагедії, руйнації, викрадення не повторювалися в інших географіях світу", – наголосив Сибіга.

Як повідомлялося, 3 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Вікторію Ляліну-Бойко постійним представником України при ЮНЕСКО. Відповідний указ №703/2026 оприлюднено на сайті глави держави.

Ляліна-Бойко обіймала посаду директора Департаменту публічної дипломатії та стратегічних комунікацій Міністерства закордонних справ України. Раніше вона працювала начальником відділу цифрової дипломатії МЗС, згодом – заступником директора департаменту та начальником відділу цифрової дипломатії, а також директором Департаменту публічної дипломатії та комунікацій.

До цього Зеленський звільнив Вадима Омельченка з посади постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом. Омельченко з серпня 2020 року – посол України у Франції, від 28 квітня 2021 року – посол України в Князівстві Монако.