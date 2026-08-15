Урочиста державно-церковна церемонія з нагоди 975-річчя Києво-Печерської лаври відбулася в Києві

У Києві, в свято Успіння Пресвятої Богородиці, відбулася урочиста державно-церковна церемонія з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", у заході взяли участь президент України Володимир Зеленський, віцепрем’єр-міністерка— міністерка культури України Тетяна Бережна, генеральний директор ЮНЕСКО Халед Ель-Енані, керівниця ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі, уповноважений Федеральної ради Швейцарії з питань України Жак Гербер, митрополит Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній, інші представники влади, дипломати і духовенство.

Відбулася урочиста передача офіційних документів між уповноваженим Федеральної ради Швейцарії та гендиректором ЮНЕСКО за участі Бережної та генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Крім того, був відкритий ювілейний виставковий проєкт і презентована Книга хранителів і ктиторів Києво-Печерської лаври, у якій Зеленський здійснив перший запис, яким символічно відкривається сучасний літопис ктиторства під час підготовки до 1000-річчя Лаври.

15 серпня, у свято Успіння Пресвятої Богородиці, Києво-Печерська лавра відзначає 975-річчя.

"Майже тисячу років її історія залишається невіддільною від історії України та Європи. Сьогодні ми повертаємо Лаврі український голос, відновлюємо пошкоджені святині, зберігаємо її спадщину та наново відкриваємо її світові. Дякуємо всім, хто досліджує, зберігає, відновлює і підтримує Лавру. Саме завдяки цій щоденній праці її історія триває", – зазначили в національному заповіднику з нагоди річниці.