Зеленський анонсував закон про українські національні святині до Дня Незалежності

Законопроєкт про українські національні святині буде підготовлений до Дня Незалежності, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні я підписав указ про заходи на рівні нашої держави, щоб захистити українські національні святині. До Дня незалежності України буде підготовлений закон про наші українські національні святині", – сказав він на урочистій державно-церковній церемонії з нагоди відзначення 975-річчя Києво-Печерської лаври в суботу в Києві.

Президент зазначив, що говорив про це з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

"Я прошу парламент підтримати відповідний закон, щоб визначити чітко: що є нашими святинями та які кроки потрібні для захисту наших святинь на всій території нашої держави", – сказав він.

Зеленський також наголосив, що статус національної святині України, який буде закріплений законом, має дати більше можливостей усім, хто працює для захисту української спадщини.

Крім того, за його словами, це означатиме посилення і в умовах праці, і в фінансових можливостях, і в політичних та юридичних можливостях для захисту українських святинь, музейних колекцій, загалом української спадщини.