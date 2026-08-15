Архітектурний конкурс на пам'ятник Мазепі в Києві відбудеться в 2026р – голова УІНП Алфьоров

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров прогнозує, що архітектурний конкурс проєктів пам’ятника гетьману Івану Мазепі в Києві відбудеться ще в 2026 році.

"Робота ведеться на рівні документів, на рівні зміни певного законодавства. Але робота ведеться, і я переконаний, що ми вийдемо на конкурс вже цього року", – сказав Алфьоров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу в Києві, відповідаючи на запитання, на якому етапі процес із майбутнім монументом Мазепі в центрі Києва.

На уточнююче запитання, коли можна очікувати безпосередньо встановлення пам’ятника Мазепі в Києві, голова Інституту зазначив, що все буде поетапно і наразі мова йде про проведення архітектурного конкурсу проєктів пам’ятника.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у День Конституції оголосив про встановлення погруддя гетьману Івану Мазепі у Києво-Печерській Лаврі, а також ініціював встановлення пам’ятника І.Мазепі на бульварі Тараса Шевченка на місці демонтованого пам’ятника Володимиру Леніну.

Тепер Кабінет міністрів України має розглянути постанову, яка дасть змогу провести архітектурний конкурс проєктів пам’ятника Мазепі в Києві навпроти Бесарабського ринку, а також громадські слухання і круглі столи щодо його встановлення.