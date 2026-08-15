У 2026р ще можуть відбутися перепоховання, наступним буде представник вищого керівництва армії УНР – голова УІНП Алфьоров

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР), а також повідомив, що наступні перепоховання плануються ще в 2026 році.

"Так, розуміння є. І це буде вище керівництво армії Української народної республіки. Проте зараз, на сьогоднішній день, ці плани не розкриваються до кінця, тому що є робота, за якою стоїть менше розголосу, а більше справ", – сказав Алфьоров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу в Києві, відповідаючи на запитання, кого наступного із видатних діячів планується перепоховати в Україні.

За його словами, наразі уже є перелік визначених осіб.

На уточнення, чи у поточному році можна очікувати ще повернень українських визначних діячів із-за кордону, Алфьоров заявив, що так, на 2026 рік ще плануються перепоховання.

"Паралельно йдуть дуже багато процесів з приводу різних прізвищ, різних людей. І на сьогоднішній момент ми створюємо всі передумови, щоб цього року ми так само змогли провести ще перепоховання", – додав він.

На запитання, наскільки реально перейти до перепоховань осіб княжої доби, голова УІНП розповів, що ведеться пошук могил не тільки доби визвольних змагань, але й раніших періодів.

"Ми говоримо про гетьманські та княжі могили. Результати є на кількох напрямках, і вони будуть оприлюднені, як тільки ми зможемо повернути цих людей", – зазначив він.

Також голова Інституту розповів, що невдовзі буде презентація ще одного проєкту, який реалізується в межах перепоховань – відвідування цвинтарів з українськими похованнями в Європі.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.

11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча, першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця. Невдовзі його перепоховають на НВМК.