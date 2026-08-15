Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У 2026р ще можуть відбутися перепоховання, наступним буде представник вищого керівництва армії УНР – голова УІНП Алфьоров

2 хв читати
Додати як джерело
Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026
Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті, 25.02.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Голова Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР), а також повідомив, що наступні перепоховання плануються ще в 2026 році.

"Так, розуміння є. І це буде вище керівництво армії Української народної республіки. Проте зараз, на сьогоднішній день, ці плани не розкриваються до кінця, тому що є робота, за якою стоїть менше розголосу, а більше справ", – сказав Алфьоров в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу в Києві, відповідаючи на запитання, кого наступного із видатних діячів планується перепоховати в Україні.

За його словами, наразі уже є перелік визначених осіб. 

На уточнення, чи у поточному році можна очікувати ще повернень українських визначних діячів із-за кордону, Алфьоров заявив, що так, на 2026 рік ще плануються перепоховання.

"Паралельно йдуть дуже багато процесів з приводу різних прізвищ, різних людей. І на сьогоднішній момент ми створюємо всі передумови, щоб цього року ми так само змогли провести ще перепоховання", – додав він.

На запитання, наскільки реально перейти до перепоховань осіб княжої доби, голова УІНП розповів, що ведеться пошук могил не тільки доби визвольних змагань, але й раніших періодів.

"Ми говоримо про гетьманські та княжі могили. Результати є на кількох напрямках, і вони будуть оприлюднені, як тільки ми зможемо повернути цих людей", – зазначив він.

Також голова Інституту розповів, що невдовзі буде презентація ще одного проєкту, який реалізується в межах перепоховань – відвідування цвинтарів з українськими похованнями в Європі. 

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті. 

25 травня полковника Армії Української Народної Республіки (УНР), голову ОУН Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на НВМК.

11 серпня в Роттердамі (Нідерланди) відбулася церемонія ексгумації останків видатного українського військового та політичного діяча, першого голови ОУН полковника Євгена Коновальця. Невдовзі його перепоховають на НВМК.

#унр #перепоховання #уінп #алфьоров
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати