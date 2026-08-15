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Оболєнський нагадав про допомогу Єрмака "Хартії" після критики програми "Адвокат+"

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Оболєнський нагадав про допомогу Єрмака "Хартії" після критики програми "Адвокат+"
Фото: 3 армійський корпус / Хартія

Програма "Адвокат+", яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, є добровільною і хартійці самі вирішуватимуть, користуватися її підтримкою чи ні, заявив командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", Герой України Ігор Оболєнський.

"Водночас ми відкриті до інших програм, які готові надавати юридичну підтримку нашим військовослужбовцям", – написав він у соцмережі Facebook у суботу.

Оболєнський наголосив, що пам’ятає про допомогу і підтримку Єрмака, який у 2023 році був одним із тих, хто відкрив двері до створення підрозділу і допомагав у його забезпеченні.

"Він допоміг переконати президента в тому, що з добровольчого формування може вирости ефективний підрозділ, в який варто інвестувати. Я завжди згадував про це публічно. І для мене ознакою порядності та людяності є пам’ятати про допомогу і підтримку. Незалежно від посади чи навіть репутаційних викликів", – написав командир.

Він зазначив, що "Хартія" " і надалі результатами на полі бою говоритиме про свої цінності і пріоритети.

"І наостанок. Мене життя навчило не впадати ані в ідеалізацію, ані в знецінення. Бо "кожен святий має минуле, а кожен грішник – майбутнє", – йдеться у дописі Оболєнського.

Як повідомлялось, корпус "Хартія" заявив, що 8 підрозділів долучилися до програми "Адвокат+", яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Український письменник і поет Сергій Жадан, який у 2024 році вступив до 13 бригади Національної гвардії України "Хартія", висловив критику приєднання 2-го корпусу "Хартія" до програми "Адвокат". "Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина. Поза тим, вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію", – написав Жадан у Facebook у суботу.

#єрмак #хартія #оболєнський
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