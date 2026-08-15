Цифрову інфраструктуру компанії Wildberries атаковано 10-11 серпня – ГУР

Майстри спільноти Cyber Corps атакували цифрову інфраструктуру компанії "Wildberries", яка відіграє важливу роль у логістиці РФ та фінансуванні геноцидної війни проти українського народу, повідомило Головне управління розвідки Міноборони України у Телеграмі в суботу.

Це відбулося 10-11 серпня 2026 року в межах операції в російському кіберпросторі.

"Попри серйозний рівень захисту об’єкта, атака призвела до масштабних збоїв – порушено роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри. Зафіксовано масові скарги, зокрема через неможливість здійснити фінансові розрахунки", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГУР, кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах Wildberries, зумовивши чергові значні збитки компанії, яка живить економіку агресора, а отже і злочинну війну проти України.

Wildberries – російський онлайн-маркетплейс, заснований у 2004 році. Його власники знаходяться під санкціями РНБО.