Сибіга: ООН Туризм надасть українцям 500 стипендій на навчання, 200 з них – ветеранам

Україна отримає 500 стипендій для навчання в Онлайн-академії ООН Туризм, 200 із яких передбачені для українських ветеранів, повідомила пресслужба МЗС України.

Як зазначається, очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з генеральною секретаркою Всесвітньої туристичної організації (ООН Туризм) Шейхою Аль Нуваіс, яка перебуває в Україні з візитом.

Окрему увагу сторони приділили освітнім і професійним можливостям для українців у межах програм ООН Туризм.

"Андрій Сибіга подякував за рішення надати 500 стипендій для навчання в Онлайн-академії ООН Туризм, 200 із яких передбачені для українських ветеранів. Очільник МЗС особливо відзначив важливість таких можливостей для здобуття ветеранами нових знань і навичок, професійного розвитку та реінтеграції в цивільне життя", – йдеться у пресрелізі.

Сибіга наголосив, що Україні є що показати світу, а її туристичний потенціал ще далеко не повністю розкритий. За словами очільника МЗС, розвиток туризму стане важливою складовою відновлення країни, сприятиме збільшенню кількості туристів, створенню нових робочих місць та розвитку місцевих громад.

Сибіга зазначив, що туристичний потенціал України ще недостатньо відомий світу. За його словами, Україна розраховує на активну участь ООН Туризм у розвитку галузі та готова реалізовувати спільні проєкти в різних регіонах країни.