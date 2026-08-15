Поліція Київщини розслідує обставини побиття хлопчика, який зірвав квітку з клумби

Поліцейські Київщини розслідують обставини побиття малолітнього в Бучанському районі.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому жінка завдає тілесних ушкоджень дитині, повідомила поліція Київської області у Facebook в суботу.

"За попередньою інформацією, 11-річний хлопчик зірвав квітку з вуличної клумби. Побачивши це, 48-річна місцева жителька почала словесно ображати малолітнього, після чого завдала декілька ударів в область голови", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські встановили всіх учасників події та наразі з’ясовують усі обставини.

Дізнавачі за даним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України). Розслідування триває.