Громадські організації закликають депутатів підтримати жорсткішу редакцію законопроєкту про штрафи на дорогах

Група з більш ніж 20 громадських організацій (ГО) закликає народних депутатів без зволікань розглянути на пленарному засіданні законопроєкти №15348 та №15348-1 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах" та підтримати жорсткішу редакцію, яка б помогла досягти мети – суттєвого зменшення травматизму та смертності на українських дорогах.

"Обговорення на засіданні комітету і загалом ставлення до розгляду цього вкрай серйозного питання засвідчило, що значна частина депутатів, чиїм обов’язком є захищати життя і безпеку людей, значно більше переймається зручністю і комфортом правопорушників, що не може не викликати обурення", – пояснюють своє занепокоєння та необхідність публічного заклику автори звернення.

На їхню думку, підсумкова редакція закону обов’язково має містити положення про істотне збільшення та градацію штрафів за порушення швидкісного режиму, позбавлення права керування транспортними засобами за багаторазові порушення швидкості та інші найбільш небезпечні порушення; посилення відповідальності за водіння після позбавлення прав, а також зниження порогу безкарного перевищення швидкості з "російського стандарту" 20 км/год щонайменше до 10 км/год.

У зверненні нагадується, що у 2022-2025 роках у ДТП в Україні загинуло 12 295 людей, у тому числі 678 дітей, ще понад 116 тис. отримали травми різного ступеня тяжкості, й останні роки зберігається негативна динаміка. Рівень смертності на дорогах України вдвічі вищий, ніж у ЄС, попри те, що в країні значно менше автомобілів на душу населення.

За даними поліції, перевищення швидкості стало причиною понад половини смертей у ДТП. Серед інших поширених причин ДТП із загиблими та травмованими: порушення правил проїзду пішохідних переходів та перехресть, недотримання безпечної дистанції та порушення правил маневрування.

На думку авторів звернення, ключовою причиною аномально високої смертності на дорогах є українське законодавство, яке замість стримування і адекватного покарання порушників культивує фактичну безкарність: Окрім дозволеного порогу порушення швидкості до 20 км/год, штраф за більше перевищення швидкості становить 340 грн, а за умови фіксації камерою, зі знижкою – тільки 170 грн. За 2025 рік в Україні 2 878 осіб було притягнуто до відповідальності більш як 50 разів за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, майже 36 тисяч – понад 10 разів.

"По суті, йдеться про узаконений державою "абонемент на масове порушення правил", за який порушники платять мізерні штрафи, але тисячі дорослих і сотні дітей розплачуються власним життям", – вважають автори звернення.

Вони наголошують, що парламент та профільний комітет з питань правоохоронної діяльності роками не розглядають законодавчі ініціативи, спрямовані на зменшення смертності на дорогах. Лише жахлива ДТП у Києві 5 червня 2026 року, коли водій з 39 зафіксованими порушеннями ПДР на швидкості близько 150 км/год вбив 12-річну дитину, двох поліцейських і працівницю дитсадка змусила парламент звернути увагу на необхідність законодавчих змін.

Як йдеться у зверненні, 12 депутатів зареєстрували законопроєкт №15348, який передбачає підвищення і градацію розміру штрафів залежно рівня перевищення швидкості, але цей проєкт не передбачає ані позбавлення прав на водіння за багаторазові перевищення швидкості, ані посилення відповідальності за їзду без прав та інші небезпечні порушення. Натомість усі ці нововведення передбачені альтернативним законопроєктом №15348-1, авторами якого стали 51 депутат з різних фракцій і груп парламенту, зокрема голова та заступниця голови Верховної Ради та шість голів парламентських комітетів, але комітет підтримав базовий законопроєкт.

У зверненні також нагадується, що петиція до президента України військовослужбовця корпусу "Хартія" Олексія Глушича, батька загиблого 12-річного Григорія Глушича, швидко набрала необхідні 25 тис. голосів. У відповіді на неї глава держави Володимир Зеленський повідомив, що звернувся до секретаря РНБО та прем’єр-міністра з проханням комплексно опрацювати порушені в петиції питання.

"Ми наголошуємо, що українська влада, передусім Верховна Рада як законодавчий орган, несе пряму відповідальність за аномально високу смертність на дорогах. Зволікання коштує надто дорого. Щодня в ДТП гине в середньому 9 людей, ігнорувати цю проблему – неприпустимо. Час конкретних і відповідальних дій", – підсумували автори звернення.