Тепла погода без опадів очікується в Україні найближчими днями, лише у понеділок на півночі та заході короткочасні дощі

Погода без опадів очікується в Україні в неділю, 16 серпня, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°.

В Києві 16 серпня температура вночі 14-16°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 16 серпня найвища температура в Києві була 36,2° в 2008р., найнижча 5,1° в 1884р.

В понеділок, 17 серпня, в більшості областей Україні так само без опадів, але у більшості західних та північних областей вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 29-34°, на північному заході країни, де йтимуть дощі, 21-26°.

В Києві 17 серпня вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 31-33°.