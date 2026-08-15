Центр "Прогрес" в російській Самарі уражено з використанням "Фламінго" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про здійснення удару по ракетно-космічному центру "Прогрес" російської державної корпорації "Роскосмос" в місті Самара, де виготовлялася електроніка для російської зброї.

"Застосовувалися ракети "Фламінго", хороше досягнення. Відстань від нашого кордону – близько 900 кілометрів", – написав Зеленський в Телеграм у суботу.

Також він повідомив про удар по російському аеродрому "Саваслейка", де базуються носії ракет, що б’ють по українських містах і селах у близько 700 км від України.

"Зафіксовані й необхідні нам пошкодження нафтового об’єкта на території населеного пункту Усть-Луга. Відстань – понад 800 кілометрів від нашого кордону", – розповів Зеленський.

Президент України наголосив, що "мир потрібен, і в Росії це повинно бути видимим конкретними пошкодженнями конкретних об’єктів".