Жадан, який служить в "Хартії", розкритикував приєднання корпусу до адвокатської програми Єрмака

Український прозаїк і поет Сергій Жадан, який у 2024 році вступив до 13 бригади Національної гвардії України "Хартія", висловив критику приєднання 2-го корпусу "Хартія", створеного у 2025 році на базі однойменної бригади, до програми "Адвокат+", яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, та виступив за краще обґрунтування корпусом цього рішення.

"Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина. Поза тим, вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію. Хартія – це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати", – написав Жадан у Facebook у суботу.

Як повідомлялося, всі вісім підрозділів корпусу "Хартія" долучилися до програми "Адвокат+". "Корпус "Хартія" всіляко допомагає хартійцям у разі виникнення юридичних питань. Але завдяки допомозі програми "Адвокат+" для цього буде ще більше ресурсу. Усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил", – заявили в корпусі, подякувавши Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Єрмака за співпрацю.