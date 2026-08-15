Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Жадан, який служить в "Хартії", розкритикував приєднання корпусу до адвокатської програми Єрмака

1 хв читати
Додати як джерело
Жадан, який служить в "Хартії", розкритикував приєднання корпусу до адвокатської програми Єрмака
Фото: https://www.facebook.com/serhiy.zhadan

Український прозаїк і поет Сергій Жадан, який у 2024 році вступив до 13 бригади Національної гвардії України "Хартія", висловив критику приєднання 2-го корпусу "Хартія", створеного у 2025 році на базі однойменної бригади, до програми "Адвокат+", яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, та виступив за краще обґрунтування корпусом цього рішення.

"Особисто не бачу різниці між адвокатом Єрмаком і адвокатом Медведчуком. Не хотів би, аби мене адвокатувала ця людина. Поза тим, вважаю нечесним відхрещуватись від своїх. Очевидно, що Корпус має правильно і відкрито прокомунікувати цю історію. Хартія – це досвід і робота тисяч бійців та командирів, які не можна знецінювати і нерозумно заперечувати", – написав Жадан у Facebook у суботу.

Як повідомлялося, всі вісім підрозділів корпусу "Хартія" долучилися до програми "Адвокат+". "Корпус "Хартія" всіляко допомагає хартійцям у разі виникнення юридичних питань. Але завдяки допомозі програми "Адвокат+" для цього буде ще більше ресурсу. Усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил", – заявили в корпусі, подякувавши Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Єрмака за співпрацю.

#єрмак #хартія #жадан #критика #програма
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати