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Громадянам Німеччини не рекомендують їздити в Україну через ризик посилення атак перед Днем Незалежності

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Громадянам Німеччини не рекомендують їздити в Україну через ризик посилення атак перед Днем Незалежності

Поїздки до України громадянам Німеччини категорично не рекомендуються через ризик російських обстрілів перед Днем незалежності України та ударів по інфраструктурі й рухомому складу залізниці, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

"В Україні тривають бойові дії. Російські авіаудари з використанням ракет, крилатих ракет та безпілотників відбуваються майже щодня; всі частини країни можуть постраждати. У зв’язку з Днем Незалежності 24 серпня 2026 року не можна виключати посилення атак як на інфраструктуру (наприклад, енергетичну інфраструктуру, транспортні вузли), так і на цивільні цілі", – йдеться в оновлених застереженнях щодо поїздок в Україну, опублікованих на сайті відомства.

В повідомленні зазначається, що рух транспорту в Україні уповільнено через пошкодження та контрольно-пропускні пункти, а в’їзд та виїзд можливі лише наземним транспортом, оскільки повітряний простір України закрито.

"Усі залізничні сполучення серйозно постраждали від конфлікту. Українська залізнична інфраструктура є мішенню російських авіаударів, спрямованих на порушення маршрутів постачання. Ці пошкодження зазвичай ремонтуються оперативно, але значні затримки в пасажирських залізничних перевезеннях є поширеним явищем. Мандрівники повинні бути готові до затримок, особливо в холодну погоду. У січні 2026 року український пасажирський поїзд вперше був атакований у прифронтовій зоні Харківської області", – вказують у Федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини.

Раніше попередження про можливі російські удари по залізничних об’єктах та поїздах перед Днем незалежності України було розіслане поштою, а пізніше його внесли у загальний перелік всіх попереджень на сайті відомства.

Зазначається, що посольство Німеччини наразі надає лише обмежені консульські послуги, і можливості підтримки громадян Німеччини наразі дуже обмежені.

"Якщо вам необхідно поїхати до України з неминучих ділових причин, незважаючи на попередження про подорожі, будьте обізнані про значні ризики та переконайтеся, що у вас є ретельно та професійно розроблений план безпеки… Суворо дотримуйтесь будь-яких запроваджених комендантських годин", – йдеться в повідомленні.

#україна #німеччина #поїздки #день_незалежності #рекомендації #громадяни
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