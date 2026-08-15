Петиція про доцільність утримання тварин у Київському зоопарку в умовах обстрілів не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом тимчасово перемістити окремі види тварин із Київського зоопарку до закордонних природоохоронних установ через постійні ворожі обстріли не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 16 червня і станом на 15 серпня петиція набрала лише 919 голосів із 6 тис. необхідних.

"Ми, мешканці Києва, звертаємося до керівництва міста та відповідальних органів з проханням провести незалежну оцінку безпеки утримання тварин у Київському зоопарку в умовах регулярних обстрілів столиці", – йшлося у петиції.

Автор петиції заявляв, що протягом тривалого часу Київ залишається ціллю ракетних та дронових атак, а вибухи, ударні хвилі, пожежі та тривалі повітряні тривоги створюють значний стрес для тварин, особливо великих ссавців, птахів та інших видів, чутливих до шуму й різких змін навколишнього середовища.

"Вважаємо за необхідне тимчасово перемістити окремі види тварин до закордонних природоохоронних установ. Ми прагнемо не припинення діяльності зоопарку, а привернути увагу до необхідності забезпечення максимального рівня безпеки тварин", – додавав автор.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року у центрі Києва пройшов Всеукраїнський марш на захист тварин від жорстокого поводження. Учасники акції виступали за цирк без тварин, за заборону хутрових ферм, за заборону притравочних станцій, контактних зоопарків і дельфінаріїв, порятунок тварин від жорстокого поводження і захист їхніх прав на всеукраїнському рівні.

У травні 2026 року петиція на сайті Київради із закликом заборонити діяльність контактних зоопарків на території столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.