Окупанти 25 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, у Слов'янську є поранений

Житель міста Слов’янськ Донецької області отримав поранення внаслідок обстрілу з боку російських окупантів протягом минулої доби, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у суботу.

"Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено 4 приватні будинки; у Донецькому 2 приватні будинки зруйновано і 2 пошкоджено. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки і 17 торгових павільйонів. Встановлено остаточні наслідки обстрілу Краматорська 13 серпня: 1 загиблий, 22 поранених; пошкоджено 35 багатоповерхівок, 68 приватних будинків, крамницю, склади, гаражі і 25 автівок", – написав Філашкін у Телеграм.

В інших районах області без руйнувань і постраждалих.

Всього за добу російські окупанти 25 разів обстріляли населені пункти області.

З населених пунктів на лінії фронту за минулу добу було евакуйовано 671 людину, у тому числі 114 дітей.

Як повідомлялося, 13 серпня травня російські окупанти 37 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув житель Краматорська, були поранені 23 мирні жителі області. 12 серпня окупанти 26 разів обстріляли населені пункти області, загинули двоє жителів Краматорська, було поранено ще сім жителів області. 11 серпня було 42 обстріли, загинув житель міста Дружківка, ще 13 людей в області дістали поранення.

З населених пунктів на лінії фронту 13 серпня за добу було евакуйовано 624 людини, у тому числі 90 дітей, 12 серпня було евакуйовано 641 людину, у тому числі 51 дитину, 11 серпня було евакуйовано 554 людини, у тому числі 53 дитини.