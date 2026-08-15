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Суд дав 3 роки тюрми псевдоволонтерці, яка виманювала гроші за нібито евакуацію зниклих безвісти військових

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Суд дав 3 роки тюрми псевдоволонтерці, яка виманювала гроші за нібито евакуацію зниклих безвісти військових

42-річна жителька міста Чернівці визнана винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), повідомляє Офіс генерального прокурора України в суботу.

"З листопада 2025 року до січня 2026 року жінка ошукала п’ятьох родичок військовослужбовців, які розшукували своїх близьких. Вона створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах, знаходила публікації родин зниклих безвісти військових і виходила з ними на зв’язок, представляючись волонтеркою. Жінка повідомляла родичам, що їхніх близьких нібито знайшли живими, але вони перебувають у важкому стані й потребують термінової евакуації із сірої зони. За організацію такої евакуації вона просила переказати гроші", – повідомляється на сайті відомства.

Зазначається, що псевдоволонтерка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах. Після отримання коштів вона вигадувала нові обставини та переконувала родичів робити нові перекази. У такий спосіб жінка заволоділа понад 75 тис. грн п’ятьох потерпілих.

Її затримали 28 січня 2026 року після одержання частини коштів від однієї з потерпілих.

"У суді вона повністю визнала свою вину та вказала, що не може пояснити свій вчинок. Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у виді 3 років позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

#псевдоволонтер #вирок
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