В МЗС Ірану заявили про наміри повністю контролювати Ормузьку протоку надалі

Заступник голови МЗС Ірану Казем Гарібабаді відреагував на слова президента США Дональда Трампа оголосити Ормузьку протоку територією США заявою, що Іран планує надалі блокувати та контролювати прохід нею.

"Ормузьку протоку не можна взяти твітами, авіаносцями, указами чи передвиборчими промовами. Іран не боїться ні погроз, ні демонстрації сили. Прийміть реальність раз і назавжди: досі ви зазнавали серйозних стратегічних поразок; Ормузька протока була, є і буде іранською; вона буде закриватися та відкриватися лише під іранським командуванням, і доки ви не приймете реальність поразки та не зупините свої ілюзії, Іран продовжуватиме запроваджувати блокаду", – написав Гарібабаді в соцмережі Х.

Як повідомлялося, у п’ятницю Трамп заявив, що "після того, як ми завершимо перемогу над Іраном, який зазнає дуже сильної поразки, досить скоро я оголошу Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів" і що станом на зараз нею не проходить жоден корабель, "якщо ми цього не захочемо".