Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 526 од. спецтехніки – Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, п'ять танків, 62 артсистеми, три бронемашини, 1835 БПЛА, а також 526 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб, танків – 12 269 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од, артилерійських систем – 47 932 (+62) од, РСЗВ – 2 026 (+2) од, засоби ППО – 1 568 (+3) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од. наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од, спеціальна техніка – 4 528 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.