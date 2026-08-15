Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 526 од. спецтехніки – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Окупанти за добу втратили 1370 осіб та 526 од. спецтехніки – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1370 окупантів, п'ять танків, 62 артсистеми, три бронемашини, 1835 БПЛА, а також 526 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.26 склали особового складу – близько 1 465 810 (+1 370) осіб, танків – 12 269 (+5) од, бойових броньованих машин – 25 144 (+3) од, артилерійських систем – 47 932 (+62) од, РСЗВ – 2 026 (+2) од, засоби ППО – 1 568 (+3) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од. наземні робототехнічні комплекси – 2 241 (+12) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 461 484 (+1 835) од, крилаті ракети – 5 007 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 134 375 (+522) од, спеціальна техніка – 4 528 (+4) од", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

#генштаб_зсу #втрати #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати