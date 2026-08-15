Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 19 населених пунктах області, шестеро людей постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Лозова зазнали вибухових поранень чоловіки 33 і 34 років, гостру реакцію на стрес отримали 40-річна жінка і 48-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 60-річного чоловіка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 33-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.