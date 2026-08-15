Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – Синєгубов

1 хв читати
Додати як джерело
Шестеро людей постраждали внаслідок обстрілів Харківщини протягом доби – Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів ракетами, КАБами та безпілотниками різних типів по Харкову і 19 населених пунктах області, шестеро людей постраждали, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Лозова зазнали вибухових поранень чоловіки 33 і 34 років, гостру реакцію на стрес отримали 40-річна жінка і 48-річний чоловік; у с. Піски-Радьківські Борівської громади поранено 60-річного чоловіка; у м. Харків зазнав гострої реакції на стрес 33-річний чоловік", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

#харківська_область #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати