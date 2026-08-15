УЧХ закликав забезпечити безперешкодну роботу волонтерів під час евакуації цивільних – заява

Український Червоний Хрест закликав органи державної влади сприяти безперешкодній роботі волонтерів під час виконання гуманітарних завдань на прифронтових територіях після інциденту на Миколаївщині під час евакуації цивільних із Херсона.

"Український Червоний Хрест звертається до органів державної влади з проханням сприяти безперешкодній роботі волонтерів під час виконання ними життєво важливих гуманітарних завдань на прифронтових територіях. Безпека цивільних і можливість вчасно евакуювати людей мають залишатися безумовним пріоритетом", – йдеться в заяві в Facebook.

У місії повідомили, що 14 серпня під час евакуації цивільних із Херсона до безпечнішого регіону представники поліції на території Миколаївської області зупинили автомобіль Херсонського обласного загону швидкого реагування УЧХ та відсторонили водія від подальшого виконання рейсу. Унаслідок цього евакуаційну місію не вдалося завершити запланованим маршрутом.

УЧХ зазначив, що екіпаж здійснював евакуацію людей із вразливих категорій населення, де серед них людина з ампутацією, трирічна дитина, людина з онкологічним захворюванням та члени їхніх родин.

В УЧХ наголошують, що з повагою ставляться до законодавства України та повноважень державних органів і звертається до головного управління Національної поліції у Миколаївській області, до Центрального апарату Національної поліції України, Миколаївської обласної військової адміністрації, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням з'ясувати обставини справи та сприяти її врегулюванню, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

"Оскільки такі дії несуть ризики виконання гуманітарної місії та допомоги постраждалому цивільному населенню – адже будь-яка вимушена зупинка рейсу створює додаткові ризики як для людей в автомобілі, так і для тих, хто залишається чекати евакуації в небезпечній зоні", – зазначили в організації.

Крім того, в організації наголошують, що загони швидкого реагування УЧХ офіційно визнаються як частина системи цивільного захисту України. Протягом війни вони працюють пліч-о-пліч з ДСНС, поліцією та органами влади, щодня виїжджаючи на місця обстрілів та надзвичайних ситуацій.

Зокрема, Херсонський загін щодня евакуює маломобільних людей, людей з інвалідністю, тяжкохворих, людей похилого віку та родини з дітьми – тих, для кого допомога волонтерів часто є єдиною можливістю залишити небезпечну територію.

Волонтери загонів мають визнання та численні відзнаки на державному рівні, а їхня робота є прикладом допоміжної ролі громадянського суспільства, додають в УЧХ.

Як повідомлялося, поліція вранці 14 серпня на Миколаївщині затримала водія-волонтера Херсонського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, який саме здійснював евакуацію людей із небезпечної зони Херсона – зокрема літньої жінки, онкохворої та 3-річної дитини, повідомляється на сторінці загону у Фейсбук.

Засновник і голова гуманітарної місії "Проліски" Євген Каплін закликав відповідальних за мобілізацію припинити практику призову гуманітарних працівників, безпосередньо залучених до евакуації цивільних із прифронтових територій, після мобілізації водія-евакуаційника загону швидкого реагування Червоного Хреста України.