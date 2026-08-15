Сили спецоперацій взяли в полон трьох російських військових, ще одного ліквідували – ССО

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій полонили трьох окупантів на одному з напрямків, ще одного ліквідували, повідомляє пресслужба ССО.

"На одному з операційних напрямків оператори 6-го полку ССО Rangers здійснили спеціальні дії, полонили трьох окупантів та врятували одне оленятко", – йдеться в повідомленні.

У ССО наголосили, що в результаті прямих дій одного військовослужбовця РФ знищено, а трьох взято в полон, вилучено зброю, засоби зв'язку та документи.

Як повідомляється, діючи приховано оператори ССО інфільтрувались в район виконання завдання та здійснила наліт на ворожі позиції. Виявивши схованки противника, оператори запропонували здатися без бою, однак ворог не скористався цією можливістю.