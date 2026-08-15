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Росіяни вдарили fpv-дронами по с. Українка Запорізької області, постраждали троє людей

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Росіяни вдарили fpv-дронами по с. Українка Запорізької області, постраждали троє людей

Російські війська станом на ранок суботи вдарили fpv-дронами по с. Українка Запорізької області, внаслідок чого постраждали три людини, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Троє людей поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район", – написав він у телеграм.

Федоров зазначає, що росіяни fpv-дронами ударили по автівках у селі Українка.

Поранень дістав 65-річний чоловік, чий транспортний засіб рухався по одній із вулиць села. Ще дві людини – чоловік 62 років та жінка 58 років – постраждали у авто неподалік залізничного переїзду.

Федоров наголосив, що пораненим надається уся необхідна медична допомога.

 

#запорізька #обстріли
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