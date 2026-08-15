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РФ атакувала Миколаївщину БпЛА, постраждала літня жінка

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РФ атакувала Миколаївщину БпЛА, постраждала літня жінка
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova/1419

Російські війська атакували безпілотниками Миколаївську область, внаслідок чого постраждала літня жінка, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов.

"Учора ворог атакував БпЛА типу Shahed/Гербера Миколаївську область. Внаслідок атаки в Шевченківській громаді постраждала 59-річна жінка, яку було госпіталізовано", – пише він у телеграм.

За його словами, станом на ранок жінка перебуває у стабільному стані.

Також, зазначає Решетілов, у Баштанському районі в п'ятницю та в ніч на суботу ворог вісім разів атакував Снігурівську громаду БпЛА типу "Молнія". Внаслідок чого у м. Снігурівці пошкоджено складське приміщення фермерського господарства, дві адміністративні будівлі, АЗС. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі в п'ятницю ворог тричі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.

 

#постраждалі #миколаївська #атаки
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