Росіяни атакували Запорізьку область, двоє поранених

Російські війська на ранок суботи завдали більше 900 ударів по 42 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє людей постраждали, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 971 удар по 42 населених пунктах Запорізької області. Дві людини отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькому району", – написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Софіївці, Запасному, Новотроїцькому, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Омельнику, Свободі, Червоній Криниці.

Він додав, що 709 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, Червонодніпровку, Біленьке, Розумівку, Григорівку, Річне, Веселянку, Запорожець, Запасне, Новотроїцьке, Родинське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Оріхів, Новоданилівку, Новоандріївку, Щербаки, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Лугівське, Рівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Староукраїнку, Цвіткове, Преображенку, Косівцеве, Верхню Терсу, Долинку, Копані.

Також 251 артудар прийшовся по Малокатеринівці, Григорівці, Червонодніпровці, Річному, Запорожцю, Запасному, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Оріхову, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Лугівському, Преображенці, Новоселівці, Цвітковому, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Долинці, Копанях, Рівному, Верхній Терсі, Воздвижівці.

Крім того, надійшло 44 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.