Росія атакувала Дніпропетровщину БпЛА: у Марганці загинула тримісячна дитина, 11 людей постраждали

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, у Марганці загинула тримісячна дитина, ще 11 постраждалих, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці", – пише він у телеграмі.

Також постраждали ще 11 людей, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених двоє дітей – 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31408