Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Росія атакувала Дніпропетровщину БпЛА: у Марганці загинула тримісячна дитина, 11 людей постраждали

1 хв читати
Додати як джерело

Російські війська атакували безпілотниками Дніпропетровську область, у Марганці загинула тримісячна дитина, ще 11 постраждалих, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Тримісячний хлопчик загинув у Марганці через нічну атаку росіян. Ворог поцілив безпілотниками по багатоповерхівці", – пише він у телеграмі.

Також постраждали ще 11 людей, семеро з них госпіталізовані у важкому стані. Серед поранених двоє дітей – 5-річний хлопчик та 12-річна дівчинка.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/31408

#постраждалі #дніпропетровська #бпла
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередникі…

Читати