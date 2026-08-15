15 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

15 серпня відзначають День археолога, День міста Тернопіль.

Ще сьогодні - Всесвітній день величі.

Національне свято Республіки Індія. День Незалежності (1947).

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Православна церква - Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста

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День археолога

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 06.08.2008 р. № 694/2008.

Цей день зазвичай супроводжується різними заходами, такими як посвячення в археологи, лекції, виставки та інші тематичні події. Вшановує працю вчених, які досліджують минуле за матеріальними пам'ятками. Точної єдиної причини вибору саме цієї дати немає.За однією з популярних легенд, свято походить від масштабних польових досліджень Трипільської експедиції у 1940–1950-х роках.

Всесвітній день величі

Заснований професором Патріком Бусінгом у жовтні 2019 року. Метою цього дня є визнання та вшанування величі в кожній людині, будь то батьки, друзі, улюблені домашні тварини чи навіть ми самі. Цей день присвячений вшануванню неоспіваних героїв, підприємств, проєктів, місць і всього, що є прекрасного в житті. Він заохочує нас плекати і відкривати велич у собі та інших.

День міста Тернопіль

За розмірами Тернопіль є четвертим містом заходу України. Тернопіль є одним із трьох основних центрів Галичини.

Засноване місто у 1540 році Яном Тарновським. Розташоване на річці Серет. Перші письмові згадки про Тернопіль датуються 15 квітня 1540 року. Заступницею міста вважається свята Текля.

Народилися в цей день:

180 років від дня народження Фелікса Вадимовича Волховського (1846-1914), українського письменника, перекладача, журналіста, видавця, літературознавця, громадського діяча (Канада, Англія);

160 років від дня народження Олександра Васильовича Дедюліна (1866-1924), українського вченого, мікробіолога, епізоотолога, засновника вітчизняної імунобіології, організатора ветеринарної служби в Україні;

90 років від дня народження Антіна Миколайовича Залеського (1936-1989), українського мовознавця.

Ще цього дня:

1556 - У Свято-Троїцькому монастирі в Ізяславі починаються роботи з написання Пересопницького Євангелія;

1649 - Під Зборовом козацька армія Богдана Хмельницького розбиває військо Речі Посполитої Яна ІІ Казимира (Зборівська битва);

1795 - У Французькій республіці вводять нову валюту — франк;

1832 - Папа Римський Григорій XVI видає буллу, яка засуджувала свободу друку;

1848 - Американець Волдо Генчетт із міста Сірак'юс (штат Нью-Йорк) отримує патент на зуболікарське крісло;

1877 - Томас Едісон пропонує використовувати слово "hello" для початку телефонної розмови;

1914 - Офіційно відкривають Панамський канал;

1932 - Під час розкопок у Ватикані знаходять давньоримську "Тріумфальну дорогу";

1943 - За наказом Мао Цзедуна в Компартії Китаю починається чищення;

1960 - Республіка Кіпр проголошує свою незалежність;

1963 - У Шотландії відбувається остання смертна кара;

1997 -В Україні засновують орден княгині Ольги;

2013 - Смітсонівський інститут оголосив про відкриття Bassaricyon neblina з роду олінго, це перший новий хижий ссавець в Північній Америці за останні 35 років;

2021 - місто Кабул перейшло під контроль талібів, затверджені нові прапор і герб Афганістану.

Церковне свято

Сьогодні, 15 серпня, у православному календарі Успіння Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста).

Це церковне свято, яке відзначає перехід Пресвятої Богородиці від земного життя до вічного блаженства на небі. Успіння означає не просто фізичну смерть Марії, а її перехід від земного життя до вічного у Бозі. Це свято нагадує про святість і особливе призначення Божої Матері, яка була тілом і душею взята до Неба без тління і гріха. Відображає надію всіх християн на воскресіння і вічне життя.

Традиція святкування Успіння сягає вже IV–V століття. Перші письмові згадки про це свято зустрічаються у працях отців Церкви і християнських паломників. За переказами, апостоли, які роз’їхалися світом після Вознесіння Христа, зібралися разом, щоб провести Богородицю у останню путь. Після її "успіння" тіло Марії було знайдене відсутнім — вважається, що вона була вознесена до Неба.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Максим, Олександр, Матвій, Василь, Федір, Марія.

З прикмет цього дня:

Як на Пречисту йде дощ, то осінь буде погана, дощова, сльотлива і холодна. І навпаки: як не буде дощу, то тепла, сухувата. Туман на свято – до гарного врожаю грибів. Сни на Успіння – віщі, що здійсняться протягом 24 днів після свята. Дощова погода на Успіння – до сухої осені.

Вважалося, що на Першу Пречисту не можна лихословити, пліткувати, лаятися, бажати зла іншим. А також, що всі погані побажання повернуться до того, хто їх озвучував. На свято заборонялося важко працювати, прибирати, шити, прати, займатися рукоділлям. Також у день Успіння Пресвятої Богородиці не можна стригти волосся, нігті. Вважалося, що також краще утриматися від покупки нового взуття, бо воно обов'язково натиратиме ноги та принесе бідність. Не можна ходити босими ногами по росі, вважається, що роса – це сльози землі, яка тужить за Богородицею.

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