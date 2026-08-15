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У Франції заблокували законопроєкт про заборону соцмереж для дітей

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Верховний суд Франції заблокував законопроєкт, який забороняє доступ до соціальних мереж осіб віком до 15 років, зазначається, що заборона є неконституційною, оскільки порушує свободу слова та спілкування молоді, передає Bloomberg.

"Верховний суд Франції заблокував заборону на користування соціальними мережами дітьми віком до 15 років, яку минулого місяця схвалив парламент, що стало невдачею для президента Еммануеля Макрона, який виступав за прийняття цього законопроєкту", – йдеться в повідомленні.

Як заявили у Конституційній Раді, заборона є неконституційною, оскільки вона порушує свободу слова та спілкування молоді.

Адміністрація Макрона заявила після ухвалення рішення, що він продовжуватиме домагатися проведення реформи до закінчення свого терміну повноважень наступної весни. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню працюватиме над розробкою "юридично обґрунтованого законодавства, яке враховуватиме рішення Конституційної ради".

"Це рішення є першою ознакою того, що глобальна тенденція до обмеження використання соціальних мереж підлітками молодшого віку може не витримати зіткнення з юридичними та технічними перешкодами. Франція стала першою великою європейською країною, яка ухвалила законодавство з цього питання після того, як у грудні 2025 року в Австралії набула чинності історична заборона", – додає видання.

Згідно з французьким законодавством, ухваленим у липні, з вересня особи віком до 15 років не зможуть створювати нові акаунти. Повна заборона щодо існуючих профілів набуде чинності в січні.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-14/french-top-court-blocks-macron-social-media-ban-for-young-teens

#законопроєкт #діти #франція #соцмережі
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