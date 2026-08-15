У Хорватії через масштабні лісові пожежі евакуювали близько 2 тис. людей, 40 осіб госпіталізували

Щонайменше 40 людей, серед яких німецький та польський туристи, госпіталізували внаслідок масштабних лісових пожеж на узбережжі Хорватії, близько 2 тис. людей евакуювали з прилеглих населених пунктів, повідомляє Euronews.

"Ця пожежа поширювалася блискавично. Те, що пожежникам вдалося врятувати, – це справжнє диво", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до району пожежі.

За даними представників лікарні, до лікарні Спліта госпіталізували 40 людей, серед них були громадяни Німеччини та Польщі. Повідомляється, що щонайменше 10 постраждалих перебувають у реанімації.

Близько 2 тис. людей евакуювали з прилеглих сіл після того, як вогонь поширився навколишніми пагорбами. Пожежа пошкодила будинки та знищила автомобілі.

Поблизу Оміша внаслідок пожежі згоріли автомобілі, кілька будівель зазнали пошкоджень, а деякі споруди були повністю зруйновані. За даними AFP, на дорогах залишилися почорнілі рештки згорілих машин, подекуди навколо них утворилися калюжі розплавленого металу.

За словами начальника пожежної служби Хорватії Славко Туцаковича, протягом ночі до боротьби з вогнем залучили близько 300 пожежників. Він назвав пожежу однією з найгірших в історії країни.

"Навіть дивитися на це було страшно. Багато будинків, кафе, ресторанів, автомобілів і човнів, які стояли на суші, були пошкоджені", – сказав Туцакович національному радіо.

Сотні туристів опинилися серед евакуйованих. Для них Червоний Хрест відкрив притулок в Оміші, а додаткові пункти розмістили у Спліті та Макарській.

"У людей є ліжко, душ, туалет і їжа, але важко передбачити, як довго триватиме ця ситуація", – зазначив директор Червоного Хреста у Спліті Томіслав Гойо.

Після світанку для боротьби з пожежами залучили чотири літаки-водомети Canadair. Влада повідомила про покращення ситуації в районі Оміша, однак один із літаків згодом направили до іншої пожежі на півострові Пелешац, приблизно за 70 км на південь, де вогонь загрожував будинкам.

Пожежі також охопили інші частини Балканського регіону. У Чорногорії рятувальники кілька днів борються з вогнем уздовж узбережжя, а в Албанії повідомляли про пожежі поблизу столиці.

Поширенню пожеж сприяють високі температури та посушливі умови. На початку цього тижня у Спліті, приблизно за 30 км від Оміша, температура досягла 39,7°C.

Джерело: https://www.euronews.com/my-europe/2026/08/14/at-least-people-in-10-in-intensive-care-and-thousands-flee-intense-wildfire-in-croatia