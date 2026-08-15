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У "Хартії" повідомили про приєднання до адвокатської програми Єрмака

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Корпус "Хартія" заявив, що 8 підрозділів долучилися до програми "Адвокат+", яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Корпус "Хартія" всіляко допомагає хартійцям у разі виникнення юридичних питань. Але завдяки допомозі програми "Адвокат+" для цього буде ще більше ресурсу. Усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил", – сказано в повідомленні у телеграмі.

У корпусі подякували Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака за співпрацю.

Джерело: https://t.me/khartiia/4465?single

#єрмак #хартія #програма
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