У "Хартії" повідомили про приєднання до адвокатської програми Єрмака

Корпус "Хартія" заявив, що 8 підрозділів долучилися до програми "Адвокат+", яку започаткував екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Корпус "Хартія" всіляко допомагає хартійцям у разі виникнення юридичних питань. Але завдяки допомозі програми "Адвокат+" для цього буде ще більше ресурсу. Усі 8 підрозділів корпусу "Хартія" відтепер долучилися до програми "Адвокат+". Це означає, що шість бригад і два полки матимуть ще надійніший юридичний тил", – сказано в повідомленні у телеграмі.

У корпусі подякували Національній асоціації адвокатів України та профільному комітету під керівництвом Андрія Єрмака за співпрацю.

Джерело: https://t.me/khartiia/4465?single