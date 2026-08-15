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На Полтавщині затримали чоловіка, який стріляв у поліцейських

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Правоохоронці в п'ятницю затримали у Лубнах на Полтавщині чоловіка, який стріляв у поліцейських, повідомляє головне управління Національної поліції України в Полтавській області.

Як зазначається, інцидент стався 14 серпня близько 15:20 години у Центральному парку культури та відпочинку.

Затриманим виявився 39-річний чоловік. Під час перевірки він почав тікати та стріляти у бік поліцейських. Один правоохоронець отримав вогнепальне поранення – йому надали першу допомогу.

Фігуранту повідомили про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від дев'яти до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Джерело: https://pl.npu.gov.ua/news/na-poltavshchyni-zatrymaly-cholovika-iakyi-striliav-u-politseiskykh

#полтавська #затримання #стрілок
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