Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Лозівської громади Харківської області

Протягом п'ятниці російські військові масовано обстрілювали Лозівську громаду, є постраждалі, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Загалом постраждали троє людей. Один з поранених перебуває у важкому стані, його оперативно доправили до обласного медичного закладу для надання допомоги", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ударів зазнали три населені пункти громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy/11765