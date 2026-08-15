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Троє людей постраждали внаслідок обстрілів Лозівської громади Харківської області

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Протягом п'ятниці російські військові масовано обстрілювали Лозівську громаду, є постраждалі, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Загалом постраждали троє людей. Один з поранених перебуває у важкому стані, його оперативно доправили до обласного медичного закладу для надання допомоги", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ударів зазнали три населені пункти громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Джерело: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy/11765

#постраждалі #харківська #обстріли
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