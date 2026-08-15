Пентагон уклав угоди про збільшення виробництва компонентів ракет для ППО

Міністерство війни США у співпраці з американськими компаніями Boeing та RTX оголосило про дві важливі рамкові угоди щодо збільшення виробництва ключових компонентів Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та збільшення виробництва компонентів для Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA), йдеться в релізі Пентагону.

Зазначається, що обидві угоди посилять виробництво серії критично важливих корабельних перехоплювачів класу "повітря-перехоплювач", які лежать в основі системи протиракетної оборони Aegis та формують основу морської протиракетної оборони США в країні та за кордоном.

"Ці угоди гарантують, що наші військові отримають боєприпаси, необхідні їм для перемоги. Ми стабілізуємо наші ланцюги поставок, розширюємо виробництво боєприпасів та переводимо всю нашу оборонну промислову базу на воєнний лад", – сказав заступник міністра війни з питань закупівель та підтримки Майкл П. Даффі.

Як повідомляється, виробництво SM-3 Block IIA та Block IB, що є основою протиракетної оборони США, прискориться за цими новими рамками, а Boeing буде рушійною силою виробництва компонентів. Це безпосередньо прискорює процес виробництва від заводського цеху до флоту.

Між тим, стратегія трансформації закупівель (ATS) Міністерства промисловості США забезпечила укладення цих угод, дозволивши Пентагону взаємодіяти з постачальниками на кожному рівні промислової бази.

Джерело: https://www.war.gov/News/Releases/Release/Article/4567790/department-of-war-boeing-and-rtx-forge-agreements-to-strengthen-production-of-c/