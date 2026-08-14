Каплін закликав припинити мобілізацію гуманітарних працівників, залучених до евакуації цивільних

Засновник і голова гуманітарної місії "Проліски" Євген Каплін закликав відповідальних за мобілізацію припинити практику призову гуманітарних працівників, безпосередньо залучених до евакуації цивільних із прифронтових територій, після мобілізації водія-евакуаційника загону швидкого реагування Червоного Хреста України.

"Я закликаю відповідальних за мобілізацію зупинити цю практику. Не після чергового скандалу. Не після чергової трагедії. Не тоді, коли в автобусі залишаться люди, яких нікому буде вивезти, а прямо зараз!", – написав він у Facebook.

За словами Капліна, після мобілізації водія евакуйовані люди залишилися в автомобілі посеред дороги.

"Не можна забирати водія евакуаційної машини, залишаючи людей, яких він вивозить, посеред дороги", – написав він.

Каплін повідомив, що з 2022 року в гуманітарній місії "Проліски" було мобілізовано понад 150 працівників, волонтерів та надавачів послуг, близько двох третин із них – працівники груп швидкого реагування та евакуаційники.

Він також навів випадки мобілізації водіїв-евакуаційників на Миколаївщині, після яких, за його словами, доводилося припиняти окремі евакуаційні маршрути з прифронтових територій через відсутність водіїв.

"Не можна послаблювати гуманітарну систему там, де вона сьогодні буквально тримає життя людей", – наголосив Каплін.

Він закликав створити чіткий механізм, який гарантуватиме, що гуманітарні працівники, безпосередньо задіяні в евакуації та допомозі цивільним на прифронтових територіях, не вилучатимуться з цієї роботи без крайньої необхідності.

Каплін також висловив сподівання, що водія Червоного Хреста відпустять для продовження гуманітарної діяльності, а роботу загону швидкого реагування на Херсонщині буде якнайшвидше відновлено.

Як повідомлялося, поліція вранці 14 серпня на Миколаївщині затримала водія-волонтера Херсонського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, який саме здійснював евакуацію людей із небезпечної зони Херсона – зокрема літньої жінки, онкохворої та 3-річної дитини, повідомляється на сторінці загону у Фейсбук.

Джерело: https://www.facebook.com/100003681601128/posts/4133814456751234/?rdid=BfdI0PknqHdS1j0e#