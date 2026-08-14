МЗС: Жоден російський закон чи указ не здатен змінити правовий статус українських територій

Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із тимчасово окупованими територіями України, а також між окупованим Кримом і частиною Херсонської області, заявили в Міністерстві закордонних справ України

"Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України", – заявили в МЗС.

У відомстві наголосили, що жоден російський закон, указ чи відомчий наказ не здатен змінити правовий статус українських територій. У МЗС зазначили, що окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав.

У МЗС зазначили, що у проєктах відповідних відомчих наказів РФ це пояснюється нібито "включенням" тимчасово окупованих територій України до складу Росії. У відомстві наголосили, що такі адміністративні рішення не змінюють міжнародно визнаного правового статусу українських територій.

"Російське відомство може скільки завгодно пересувати пункти контролю, переписувати власні документи та перемальовувати карти. Від цього окупована українська земля не стає російською, а міжнародно визнаний державний кордон України не зсувається ані на метр", – наголосили в МЗС.

У відомстві додали, що рішення ФСБ слід розглядати як черговий елемент політики адміністративного привласнення тимчасово окупованих територій України та створення видимості їхньої "остаточної інтеграції" до складу РФ.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-planiv-rf-skasuvati-prikordonni-zoni-z-timchasovo-okupovanimi-teritoriyami-ukrayini