Прокуратура повідомила про підозру ексначальнику Харківського РТЦК через зміни даних 10 військовозобов'язаних у "Оберіг"

Прокуратура повідомила про підозру колишньому т.в.о. начальника одного з районних ТЦК та СП за несанкціоновану зміну інформації щодо 10 військовозобов'язаних у реєстрі "Оберіг", повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру колишньому т.в.о. начальника одного з районних ТЦК та СП м. Харкова за ч. 1, ч. 3 ст. 362 КК України", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, посадовець, маючи повноваження реєстратора у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, за допомогою власного електронного ключа вносив до інформаційно-комунікаційної системи "Оберіг" недостовірні відомості про нібито призов військовозобов'язаних за мобілізацією та їх направлення до військових частин.

У листопаді-грудні 2025 року він незаконно змінив дані в облікових картках 10 військовозобов'язаних. При цьому зазначені особи фактично не проходили процедуру призову, до військових частин не прибували та до списків особового складу не зараховувалися.

Попри це, посадовець вносив до Реєстру відомості про їх призов та направлення для проходження військової служби. Внаслідок цього військовозобов'язані безпідставно набували статусу призваних на військову службу та виключалися з активного мобілізаційного обліку.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України – несанкціонована зміна інформації, що обробляється в автоматизованій системі, вчинена особою, яка має право доступу до неї, повторно.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 266 тисяч гривень.

Джерело: https://spsr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=428280