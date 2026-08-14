Україна формує повний рахунок для РФ за війну – Буданов

Україна послідовно формує повний рахунок для РФ за війну, а Міжнародний реєстр збитків для України почав приймати заяви у нових категоріях, повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

"Україна послідовно формує повний рахунок для держави-агресора, фіксуючи кожну статтю витрат. Ворог створив ці збитки – ворог за них і заплатить. Справедливість буде відновлено", – написав він у Facebook.

Буданов переконаний, що Росія має заплатити за кожен свій злочин і компенсувати кожну гривню, витрачену на подолання наслідків агресії.

За його словами, Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) почав приймати заяви в нових категоріях, які стосуються державних гуманітарних витрат на підтримку постраждалого населення та витрат на розмінування і очищення територій від нерозірваних боєприпасів.

"З першого дня повномасштабного вторгнення державні та місцеві органи влади спрямували величезні ресурси на евакуацію людей, тимчасове житло, екстрену медицину, реабілітацію, компенсації за зруйновані домівки. Розмінування забруднених бойовими діями територій теж вимагає значних фінансових витрат. Створення міжнародних механізмів фіксації цих збитків позбавляє ворога будь-яких шансів уникнути відповідальності за скоєне", – зазначив Буданов.

Джерело: https://www.facebook.com/kyrylo.budanov.official/posts/pfbid0iFdUu9MHw5LC8SPEGCABkHyGHGTPvXafbzrwhSdvTm7wD5nuXVXrt1HimAfMe5XEl