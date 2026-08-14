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Події

У Познані затримали двох жінок, які поводилися агресивно щодо українців

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Польські правоохоронці в п'ятницю затримали двох жінок у Познані, які поводилися агресивно щодо громадян України біля ресторану.

"Познанська поліція вже заарештувала одну з агресорок на відео, яке наробило галасу в мережі. Особа другої жінки також відома поліції. Нульова толерантність до агресії та ненависті!",  – написав міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський в мережі Х.

Згодом міністр повідомив про затримання другої нападниці. За даними поліції, інцидент стався після півночі 13 серпня, а жінки, ймовірно, були нетверезі.

Дві жінки фігурували у відеозаписі, який поширювали у соцмережах. На ньому видно, що вони поводились агресивно щодо громадян України – кричали, плювались, кидалися вуличною парасолею та били їх.

Правоохоронці додали, що відеофіксація порушення дуже допомогла в ідентифікації нападниць.

 

#польща #агресія #затримання
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