Зеленський: Розраховую, що у серпні буде не менше 30 тисяч знищених окупантів

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перед Силами оборони по знищенню за підсумками серпня не менше ніж 30 тисяч окупантів.

"Сьогодні було багато питань, і саме питань військових. Доповідь головкома Збройних Сил Драпатого – визначили кроки й засоби, щоб посилити напрямки Слов'янська та Костянтинівки. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які знищують окупанта, протидіють російським штурмам, російському "просочуванню". Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", – сказав він у вечірньому відео зверненні у п'ятницю.

Також Зеленський зробив акцент на потребі Сил оборони у дронах за підсумками розмови з очільником Міністерства оборони Євгенієм Хмарою. "Ми говорили сьогодні про нашу потребу в дронах, у технологічній складовій. Детально обговорили і з ним, і на Ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний: у першому півріччі було значно більше витрат, і це новий виклик тепер – знайти необхідні фінанси", – наголосив президент.

"Ми будемо говорити з партнерами. Також розраховую, що уряд України разом із парламентарями будуть працювати так, щоб Україна отримувала необхідні кошти. Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати. І тільки так", – сказав він.

Також Зеленський наголосив на важливості продовжувати роботу заради ППО для України – ракет і домовленостей заради виробництва в Україні.

"Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо…. І ми це змогли. Так само буде і з антибалістикою, так само буде і з "петріотами" в Україні".

"Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни. Агресор повинен відчувати, що світ є, і справді є і діє світ, щоб війну завершити, а не просто дивиться, як війна триває. Я дякую кожному, хто справді допомагає нам, допомагає Україні! Я дякую всім, хто захищає нас, хто захищає Україну", – сказав Зеленський.