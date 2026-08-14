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Зеленський: Розраховую, що у серпні буде не менше 30 тисяч знищених окупантів

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Зеленський: Розраховую, що у серпні буде не менше 30 тисяч знищених окупантів
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання перед Силами оборони по знищенню за підсумками серпня не менше ніж 30 тисяч окупантів.

"Сьогодні було багато питань, і саме питань військових. Доповідь головкома Збройних Сил Драпатого – визначили кроки й засоби, щоб посилити напрямки Слов'янська та Костянтинівки. Я хочу подякувати всім нашим підрозділам, які знищують окупанта, протидіють російським штурмам, російському "просочуванню". Я розраховую, що зараз, у серпні, буде не менше ніж 30 тисяч знищених окупантів", – сказав він у вечірньому відео зверненні у п'ятницю.

Також Зеленський зробив акцент на потребі Сил оборони у дронах за підсумками розмови з очільником Міністерства оборони Євгенієм Хмарою. "Ми говорили сьогодні про нашу потребу в дронах, у технологічній складовій. Детально обговорили і з ним, і на Ставці питання фінансів на армію. Треба максимально заповнити дефіцит. Обсяг серйозний: у першому півріччі було значно більше витрат, і це новий виклик тепер – знайти необхідні фінанси", – наголосив президент.

"Ми будемо говорити з партнерами. Також розраховую, що уряд України разом із парламентарями будуть працювати так, щоб Україна отримувала необхідні кошти. Технологічність нашої армії, наших оборонних операцій повинна й надалі зростати. І тільки так", – сказав він.

Також Зеленський наголосив на важливості продовжувати роботу заради ППО для України – ракет і домовленостей заради виробництва в Україні.

"Це все буде. Це не просто, але все це буде. За час війни ми вже багато разів говорили про зброю, засоби, техніку, про які спершу чули, що це начебто неможливо…. І ми це змогли. Так само буде і з антибалістикою, так само буде і з "петріотами" в Україні".

"Але кожне затягування, яке, на жаль, є на рівні політики, просто забирає життя. Важливо бути швидкими, бути всіма силами направленими на захист життя і на обмеження ресурсів Росії для війни. Агресор повинен відчувати, що світ є, і справді є і діє світ, щоб війну завершити, а не просто дивиться, як війна триває. Я дякую кожному, хто справді допомагає нам, допомагає Україні! Я дякую всім, хто захищає нас, хто захищає Україну", – сказав Зеленський.

 

#окупанти #зеленський
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