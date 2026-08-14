Зеленський та президент Єгипту обговорили ризики для продовольчого постачання через війну РФ

Президенти України Володимир Зеленський та Єгипту Абдель Фаттаху Ас-Сісі обговорили ризики по постачанню продовольства для Єгипту та країн Африки і Близького Сходу через загрозу російської війни та протидії цьому.

"Дуже вдячний президенту Єгипту Абделю Фаттаху Ас-Сісі за увагу до викликів продовольчій безпеці та ситуації в нашому Чорноморському регіоні. Сьогодні говорили з паном президентом, і це була дуже потрібна розмова", – написав Зеленський у телеграмі.

Президент наголосив, що Україна – один із найбільших постачальників продовольства для Єгипту, значної частини інших країн Африки, Близького Сходу.

За його словами, зараз постачання під великою загрозою через російську війну.

Крім того, через ці російські удари по вантажних суднах загинуло два громадянина Єгипту.

"Висловив наші співчуття пану президенту. Вже є відчутне скорочення постачання, і це може мати дуже неприємні наслідки через зростання цін та дефіцити. Обговорили сьогодні, як цьому протидіяти та захищати життя. Шукаємо рішення разом", – зазначив Зеленський.

Сторони говорили також про енергетичну співпрацю, двосторонні відносини між двома країнами.

"Домовилися, що команди опрацюють усе, про що ми говорили. І окремо хочу подякувати пану президенту за його оцінку, що дипломатія повинна спрацювати для завершення війни. Дякую", – підсумував президент.