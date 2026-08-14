Мітинг за повернення Федорова знов проходить в Києві, але зібрав близько 300 учасників

Близько 300 людей зібралися на площі Івана Франка в центрі Києва біля Офісу президента в п'ятницю ввечері, повторюючи вимоги повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", понад 200 учасників акції зібралися у південній частині площі, де біля пам'ятника Франкові встановлена невелика імпровізована сцена. Вони тримають в руках прапори України, ЄС, банери та картонки з гаслами "Почуйте нас", "Сильна оборона потребує сильних управлінців", "Корупція вбиває", "Шакали знов ошукали", "Міняйте полонених, а не Федорова", "Ми хочемо шанс на перемогу", "Тема не закрита, поки нас не почули" та десятками інших.

На відміну від попередніх мітингів на площі, які збирали кілька тисяч учасників, на цій акції є ведучі, які озвучують цілі заходу та гасла, що скандують мітингарі, повторюючи за ними під бій барабанів, зокрема, "влада це народ", "стою тут за всіх, хто стоїть за мене там", "Федоров – міністр оборони України", "зіпсували – виправляйте", "вам потрібно нас почути", "не підем без результатів" та іншими.

Також лунала критика ексміністра оборони України Рустема Умєрова, нещодавно призначеного головою Служби зовнішньої розвідки.

Ще кілька десятків мітингарів роззосереджені по площі. Там же на газонах і в чаші непрацюючого водограю розкладені рядками картонки з гаслами, які лишилися від минулих акцій. Також на площі перебувають співробітники Поліції діалогу та засобів масової інформації.

Мітинг проходить мирно.

Як повідомлялося, акції проти зміни міністра оборони України, зокрема, з вимогою залишити на цій посаді Михайла Федорова, розпочалися 16 липня. Того дня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не були призначені міністр закордонних справ, а також міністр оборони, подання по цих кандидатурах не надійшли.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

23 липня колишній міністр оборони Михайло Федоров висловив вдячність Зеленському за всі запропоновані варіанти посад і заявив, що хоче реально впливати на хід війни, тож не погоджується на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

За заявами ініціаторів протесту з 24 липня розпочалася безстрокової акції до призначення Федорова міністром оборони. Вони традиційно проходили на площі Івана Франка неподалік будівлі Офісу президента України, а 31 липня в центрі міста відбулася акція протесту у форматі ходи за діалог і реформи в оборонному секторі, учасники якої пройшли від пам'ятника Тарасу Шевченку в однойменному парку до площі Франка.