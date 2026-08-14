Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російського ВПК, фінансового сектору та посередників

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансового сектору та посередників.

"Сьогодні є український санкційний пакет проти компаній та проти суден, які вивозять вкрадене на тимчасово окупованій території України зерно та інші товари. Ми готуємо нові пакети санкцій проти російської воєнної промисловості, проти фінансових ланцюжків і посередників", – сказав він у вечірньому відео зверненні у п'ятницю.

За його словами, зараз є досі значна кількість російських підприємств, що працюють на війну. "За час серпня – вересня це треба виправити. Ми будемо говорити з лідерами на всіх робочих рівнях. Пряме завдання для української дипломатії – у значимих юрисдикціях світу повинні бути в санкціях ті компанії та фізичні особи з Росії, ті особи, які Росії допомагають, чий вплив дійсно має значення з точки зору затягування цієї війни та виробництва російських ракет і безпілотників", – наголосив Зеленський.

Також Зеленський окреслив найближчі завдання Сил оборони у контексті українських далекобійних санкцій. "Завдяки всім рішенням від минулої осені – політичним рішенням, фінансовим рішенням, технологічному вибору, який ми зробили рік тому, – ми змогли зимою, змогли весною цього року перейти до значно більш технологічної оборони. Виконується план далекобійних санкцій, все більше й наших мідстрайків. Фактично ми спрацювали на блокування російського півдня, і цю стратегічну операцію розширюємо – розширюємо цілком справедливо – у відповідь на російські удари по наших портах, по наших містах", – сказав він.

Президент України наголосив, що кожен рівень тиску на Росію "повинен підводити цю країну – їхнє суспільство передусім – до бажання їхню війну завершити. Наші санкції проти російських НПЗ, їхніх об'єктів російської нафтової сфери, наші мідстрайки щодо російської воєнної логістики, наша операція в акваторії Чорного моря та Азовського моря – усе це працює на обмеження потенціалу російської війни".

"Важливо продовжити це також і більш активними політичними та юридичними діями", – наголосив він.