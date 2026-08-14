Близько 200 "мобілізованих": двом колишнім керівникам РТЦК та СП повідомлено про підозру

Двом колишнім керівникам Дністровського та Вижницького РТЦК та СП у Чернівецькій області повідомлено про підозру – упродовж січня-березня 2026 року вони внесли до реєстру "Оберіг" анкетні дані близько 200 неіснуючих осіб, повідомила Військова служба правопорядку (ВСП).

"У Чернівецькій області викрито схему внесення недостовірних відомостей до реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". Факт можливого несанкціонованого втручання до реєстру було виявлено в межах заходів, проведених за повідомленням начальника Чернівецького зонального відділу ВСП", – йдеться у повідомленні ВСП у Телеграмі.

У межах досудового розслідування правоохоронці встановили можливі протиправні дії колишніх керівників Дністровського та Вижницького РТЦК та СП.

За даними слідства, упродовж січня-березня 2026 року до реєстру "Оберіг" вносилися анкетні дані неіснуючих осіб. На їх підставі оформлювалися фіктивні накази про призов на військову службу та направлення до військових частин. Після цього таких "призовників" знімали з військового обліку.

У такий спосіб, за версією слідства, протягом трьох місяців було штучно сформовано дані приблизно про 200 неіснуючих військовозобов'язаних, що дозволяло створювати видимість виконання планових показників мобілізації. "Такі дії не лише спотворюють офіційну статистику, а й можуть безпосередньо впливати на планування комплектування військових частин та організацію мобілізаційних заходів", – зазначено у повідомленні ВСП.

31 липня 2026 року прокурором Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру колишньому начальнику Дністровського РТЦК та СП. 7 серпня 2026 року про підозру повідомлено колишньому начальнику Вижницького РТЦК та СП.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини можливого несанкціонованого втручання до реєстру та інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.