Рух суден Ормузькою протокою досі обмежений

Лише 13 суден змогли пройти Ормузькою протокою напередодні, повідомляє в п'ятницю CNN.

"Рух Ормузькою протокою все ще вкрай обмежений: у четвер цією водною артерією пройшли лише 13 суден", – повідомляє телеканал з посиланням на компанію Kpler, яка спостерігає за рухом кораблів.

Телеканал зазначає, що "це трохи більше, ніж у середу, коли протоку перетнули дев'ять суден, але все одно не підтверджує неодноразових заяв президента США Дональда Трампа цього тижня про те, що протока відкрита й перебуває під контролем США".

Водночас, за даними CNN, дев'ять з 13 суден у четвер прямували маршрутом, схваленим Іраном, хоча США попереджали судна не використовувати його.

"Решта чотири вимкнули транспондери, щоб уникнути виявлення, тому їхній маршрут невідомий", – пише CNN.

Напередодні Національна нафтова компанія Абу-Дабі (ADNOC) заявила, що два її танкери зазнали атаки в Ормузькій протоці.