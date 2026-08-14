Громади Київщини отримали ще шість нових автобусів для школярів

Громади Київщини, а саме Баришівська, Гатненська, Сквирівська, Рокитнянська, Ставищенська та Великодимерська, отримали ще шість нових автобусів для школярів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Передали громадам Київщини ще 6 нових автобусів для школярів. Разом у межах співпраці держави, Київської обласної військової адміністрації та органів місцевого самоврядування – ми вже передали 29 автобусів", – написав він у Телеграмі у пятницю.

За його словами, сім із них обладнані для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Наразі новий транспорт отримали Баришівська, Гатненська, Сквирівська, Рокитнянська, Ставищенська та Великодимерська територіальні громади.

"Київщина й надалі реалізовуватиме схожі проєкти. Маємо скорочувати відстань до знань, і одночасно покращувати умови для діток. Навіть і особливо – у час війни", – додав Ткаченко.

https://t.me/tkachenkotymur/2655