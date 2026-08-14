Вся система МВС працює на безпеку і захист громадян – міністр

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський нагородив 80 представників системи МВС державними та відомчими нагородами, відзначивши важливість роботи на результат – безпеку і захист українців.

Як повідомляється на сайті МВС у п'ятницю, міністр внутрішніх справ подякував особовому складу за захист держави та порятунок людей.

"Кожен працівник системи Міністерства внутрішніх справ працює на один, спільний результат – безпеку і захист наших громадян. Це і виконання бойових завдань на фронті, захист державного кордону, забезпечення правопорядку, проведення аварійно-рятувальних робіт, ліквідація наслідків російських ударів, гасіння пожеж та порятунок людей", – зазначив Вигівський.

Він також наголосив на необхідності підтримки тих, хто після виконання бойових і службових завдань повертається до мирного життя, зокрема поранених захисників та ветеранів. Він зазначив, що система МВС продовжує працювати над створенням можливостей для подальшої служби ветеранів. "Ми маємо підтримувати Захисників і Захисниць. Якщо людина має відповідні знання, досвід і бажання працювати, ми дамо їй таку можливість. Це питання поваги до тих, хто захищав державу, і нашої спільної відповідальності", – зазначив Міністр.

Серед нагороджених – гвардієць Ігор Мараховський, командир 3-го відділення 3-го стрілецького взводу 38-ї стрілецької роти 8-го стрілецького батальйону військової частини 3114, нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Під час оборони позицій на Донеччині неодноразово відбивав атаки ворожих штурмових груп. 9 грудня 2025 року, відбиваючи штурм противника, вступив у рукопашний бій із російським військовослужбовцем, здолав його та взяв у полон.

В числі присутніх – четверо поранених захисників, які отримали травми під час виконання бойових та службових завдань. Серед них – військовослужбовці Державної прикордонної служби України, поліцейський та рятувальник ДСНС.