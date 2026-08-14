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На Миколаївщині поліцейські затримали водія ТЧХУ під час евакуації важкохворих з Херсонщини і відправили його на ВЛК

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На Миколаївщині поліцейські затримали водія ТЧХУ під час евакуації важкохворих з Херсонщини і відправили його на ВЛК

Поліція вранці 14 серпня на Миколаївщині затримала водія-волонтера Херсонського загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, який саме здійснював евакуацію людей із небезпечної зони Херсона – зокрема літньої жінки, онкохворої та 3-річної дитини, повідомляється на сторінці загону у Фейсбук.

Зазначається, що поліцейські зупинили машину, а водія спочатку мали відвезти на перевірку після підозри щодо можливого вживання алкоголю чи наркотиків. Однак, за словами командира загону Миколи Тараненка, водія зрештою доставили до збірного центру ТЦК у Миколаєві, де він уже пройшов ВЛК.

Після цього Тараненко заявив про припинення евакуацій із Херсона: із чотирьох водіїв у загоні залишилося троє, а евакуація людей через цю ситуацію затрималася більш ніж на чотири години.

"Зрив евакуації з Херсона: Біля населеного пункту Шевченкове, Миколаївської області, поліцейський з Баштанського районного відділення поліції затримали водія Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. Евакуація цивільних із "червоної зони" постійно обстрілюваного Херсона опинилася під загрозою через підступні дії та введення в оману з боку правоохоронців", – йдеться у повідомленні загону у п'ятницю.

Зазначається, що людей в машині, яких евакуювали "просто кинули".

Командир загону Тараненко повідомив, що у зв'язку з ситуацією "офіційно звертався до начальника Баштанського районного відділку поліції стосовно неправомочних дій його підлеглого та до представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області.

"Багато з Вас мене знають – я командир Херсонського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста. За 2025 рік ми евакуювали до більш безпечних регіонів України 958 маломобільних людей. Зараз їх буде менше. Набагато менше. Я припиняю евакуації з м. Херсон", – заявив Тараненко.

"Я вимагаю пояснення від Національної поліції України про дії ваших підлеглих. Я звертаюсь з вибаченням до всіх мешканців міста _ пробачте нам, що ми не встигли вивезти всіх, хто хотів вижити. Пробачте нас", – написав Тараненко на сторінці загону у Фейсбук.

 

#тчху #влк #миколаївська
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