Україна застосувала санкції проти суб'єктів, причетних до незаконного вивезення українського зерна

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти осіб і компаній, причетних до незаконного вивезення українського зерна, і суден, які в цьому задіяні.

Як інформує пресслужба глави держави, до санкційного пакета ввійшли 13 морських суден, що використовують прапори: РФ – 8, Панами – 3, Белізу та Сен-Кітс і Невісу – по одному, а також 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб.

Всі вони причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій України. Санкції також запроваджені проти власників цих суден та їхніх капітанів і компаній, залучених до вивезення українського зерна.

Україна надасть усю необхідну інформацію партнерам для синхронізації санкцій у міжнародних юрисдикціях.

"Незаконне вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій повинне мати наслідки для всіх, хто до цього причетний: від компаній і власників до капітанів та суден. Розраховуємо, що наші міжнародні партнери не допускатимуть його потрапляння на свої ринки", – зазначив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.