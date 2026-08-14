Південнокорейський Інчхон вперше став найбільш завантаженим міжнародним аеропортом у світі

Аеропорт Інчхон у Сеулі вперше очолив рейтинг найзавантаженіших міжнародних аеропортів світу, пише The Telegraph із посиланням на попередні дані Міжнародної ради аеропортів (Airports Council International, ACI).

За перші шість місяців 2026 року Інчхон обслужив 38,4 млн пасажирів міжнародних рейсів. Друге місце посів лондонський Хітроу (37,8 млн), третє – сінгапурський Чангі (34,5 млн).

Інчхон помітно покращив свої позиції. У 2002 році цей аеропорт посідав 10-те місце за міжнародним пасажиропотоком, у 2018 році – п'яте, у 2025 році – третє.

Повітряна гавань Дубая очолювала рейтинг понад 10 років, проте випала з трійки у першому півріччі через воєнні дії на Близькому Сході, що змусили авіакомпанії скасовувати рейси, а мандрівників – шукати нові маршрути з пересадками. У березні аеропорт обслужив лише 2,5 млн міжнародних мандрівників проти 7,4 млн у лютому. До червня показник відновився лише частково – до 4,7 млн.

Тим часом аеропорт Сеула в січні-червні обслужив на 18% більше транзитних пасажирів, ніж роком раніше. Хітроу не мав можливості суттєво збільшити пасажиропотік, оскільки вже працює з високим завантаженням.